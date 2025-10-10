Председатель Национального банка Тимур Сулемейнов прокомментировал решение финрегулятора установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором ±1 п.п, передает BAQ.KZ.

"В сентябре годовая инфляция достигла 12,9%, что выше прогнозных значений. Основными драйверами роста остаются продовольственные товары и платные услуги. После некоторого замедления в июле сервисная инфляция вновь ускорилась - до 15,3% в августе, и удержалась на этом уровне в сентябре. Продолжается рост стоимости как регулируемых, так и рыночных услуг — 3,4% и 13% соответственно. Продовольственная инфляция в сентябре составила 12,7% против 11,2% в июле и 11,7% в августе, чему способствовали высокие мировые цены на продукты и рост издержек производства. Непродовольственная инфляция ускорилась до 10,8% (в июле–августе — 9,5–9,7%), что связано с подорожанием ГСМ и устойчивым внутренним спросом. В частности рост цен на ГСМ в сентябре составил 11,9% в годовом выражении", - сказал Тимур Сулемейнов.

Он также отметил, что месячная инфляция в сентябре ускорилась до 1,1% против 0,7% в июле и 1% в августе. Инфляционные ожидания населения на год вперед увеличились до 13,2% и остаются волатильными. В ответах респондентов сохраняется высокий уровень неопределенности.

Что касается тенденций во внутренней экономики, то экономика Казахстана продолжает расти высокими темпами: за 8 месяцев ВВП увеличился на 6,5%. Наибольший рост наблюдается в транспорте, строительстве, торговле, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Спрос населения на товары и услуги остается устойчивым. Несмотря на снижение реальных доходов, расширение потребления поддерживается за счет роста потребительского кредитования и использования накопленных сбережений.

В рамках государственных жилищных программ увеличился спрос на жилье, а вместе с ним — на сопутствующие товары, что также оказывает давление на цены.

"Инвестиционная активность остается высокой: рост за период составил 14,3%. Доля бюджетных средств в инвестициях достигла 23% от общего объема, что на 42,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Индекс деловой активности с марта 2024 года стабильно находится в положительной зоне, отражая оптимизм бизнеса в отношении деловой среды. Таким образом, внутренние тенденции экономики свидетельствуют о сохранении давления на цены, что уже отражается в текущей динамике инфляции", - сказал Сулейменов.

По его словам, уровень неопределенности в мировой экономике остается высоким на фоне торговой политики США, геополитических рисков и сохраняющихся ограничений в международной торговле.

В условиях высокой неопределённости ведущие центральные банки мира придерживаются осторожной политики.