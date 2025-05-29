Заместитель Председателя Национального банка Берик Шолпанкулов на пленарном заседании Сената разъяснил механизм действия специального режима регулирования в чрезвычайных ситуациях, передаёт BAQ.KZ.

В ходе обсуждения нового закона, направленного на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение конкуренции в банковском секторе, депутат Наурызбай Байкадамов обратился с вопросом о деталях этой процедуры.

Закон предусматривает, что в таких условиях Национальный банк вправе вводить особые меры для обеспечения экономической безопасности и стабильности финансовой системы. Однако депутат уточнил, как именно будет работать этот механизм и каким нормативным актом он будет регулироваться.

Заместитель Председателя Национального банка Берик Шолпанкулов ответил, что конкретный порядок действия специального режима невозможно заранее спрогнозировать.

"При объявлении каждого чрезвычайного положения порядок действий рассматривается отдельно, и только после этого принимается соответствующий нормативно-правовой акт Национального банка. Таким образом, для каждого конкретного чрезвычайного положения принимается отдельный нормативный акт. Например, во время пандемии COVID-19 был один режим, при наводнении — другой", - ответил Берик Шолпанкулов.

По его словам, каждые ситуации рассматриваются специальной комиссией, которая регулирует применяемые меры и устанавливает соответствующие правила для каждого режима. То есть в разных чрезвычайных ситуациях могут применяться разные нормы.