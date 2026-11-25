В III квартале 2026 года в Казахстане увеличился спрос на кредиты со стороны крупного и среднего бизнеса. При этом в розничном сегменте банки зафиксировали снижение интереса к ипотеке, автокредитам и потребительским займам под залог. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Олжас Кубенбаев.

По его словам, наиболее заметные изменения произошли в сегменте кредитования крупного бизнеса. Банки связывают рост интереса к финансированию с поступлением заявок по стратегическим и инфраструктурным проектам, в том числе в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

«Вместе с тем средний размер заявок значительно вырос на 82% квартал к кварталу, до 20,9 млрд тенге, преимущественно за счет отдельных крупных проектов», — отметил Олжас Кубенбаев.

При этом количество заявок от крупного бизнеса несколько сократилось – на 3%, до 229.

В сегменте среднего бизнеса спрос на кредитование увеличился на фоне реализации государственных программ поддержки предпринимательства, включая «Өрлеу», «Өндіріс», «Іскер аймақ», а также инструментов Аграрной кредитной корпорации и гарантийной поддержки фонда «Даму».

Количество заявок от среднего бизнеса выросло на 2%, до 5,4 тыс., а их средний размер увеличился на 23% и достиг 1,1 млрд тенге.

В то же время в сегменте малого и микропредпринимательства спрос в целом сохранился на прежнем уровне. Некоторые банки отметили его снижение, связывая тенденцию с изменениями налогового законодательства и некоторым сокращением потребительского спроса.

Количество заявок от малого бизнеса уменьшилось на 5%, до 856 тыс., однако средний размер вырос на 7% и составил 24,4 млн тенге.

Ситуация с ипотекой и потребительскими займами

В розничном кредитовании по итогам III квартала наблюдалось снижение спроса на ипотеку, автокредиты и потребительские займы с залогом. Незначительный рост зафиксирован только по беззалоговым потребительским кредитам.

Снижение интереса к ипотеке банки объясняют приостановлением финансирования по государственной программе одним из крупных банков и сохраняющимися рыночными условиями. Вместе с тем количество заявок на ипотечные займы выросло на 19%, до 271 тыс. Средний размер заявки увеличился на 6% и достиг 22,7 млн тенге.

Количество заявок на потребительские займы под залог сократилось на 11%, до 76 тыс. При этом средняя сумма запрашиваемого кредита выросла на 18%, составив 14,4 млн тенге.

В сегменте беззалогового потребительского кредитования количество заявок увеличилось на 3% и достигло 16,4 млн. Средний размер займа, напротив, незначительно снизился – на 1%, до до 1 055 тыс. тенге.

На динамику повлияли сезонная активность клиентов, маркетинговые предложения банков и возобновление приема онлайн-заявок отдельными финансовыми организациями.

Спрос на автокредиты также несколько снизился. Среди причин – временная приостановка приема заявок через часть партнеров и ограничение объемов кредитования отдельными банками. Вместе с тем количество заявок увеличилось на 10%, до 1,6 млн, а средний размер вырос на 2% и составил 7,2 млн тенге.

Какие изменения ожидаются в конце года

По оценке Национального банка, в IV квартале 2026 года банки ожидают увеличения спроса на кредиты со стороны бизнеса. Этому должны способствовать сезонное оживление деловой активности и ожидания дальнейшего снижения стоимости финансирования.

В розничном сегменте прогнозируется значительный рост интереса к ипотечным займам и незначительное увеличение спроса на беззалоговые потребительские кредиты. При этом спрос на займы с обеспечением может продолжить снижаться, а интерес к автокредитованию, как ожидается, останется на прежнем уровне.

«Существенных изменений условий ипотечного и потребительского кредитования банки не ожидают. В сегменте автокредитования прогнозируется незначительное смягчение условий», — сообщил Олжас Кубенбаев.

В опросе Национального банка по кредитованию за III квартал 2026 года приняли участие 21 банк второго уровня. Исследование проводится ежеквартально и позволяет оценить изменения спроса и предложения на рынке кредитных ресурсов.