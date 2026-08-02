В Казахстане за сутки потушили пять лесных пожаров
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В воскресенье, 2 августа, на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали пять лесных пожаров. Все очаги удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира. Возгорания произошли в Акмолинской области, а также на территориях государственных национальных природных парков «Баянаул», «Иле-Алатау» и «Катон-Карагай», где зафиксировали два пожара.
Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны и с помощью систем раннего обнаружения. С момента регистрации пожаров сотрудники государственной лесной охраны, необходимые силы и специальная техника были незамедлительно мобилизованы. Проведены работы по локализации и полной ликвидации пожаров, — сообщили в ведомстве.
В комитете отметили, что для предотвращения дальнейшего распространения огня были приняты все необходимые меры, а ситуация остается под постоянным контролем. В связи с пожароопасным периодом казахстанцев призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.
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