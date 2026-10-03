В нацпарке Азербайджана детенышей леопардов стали фиксировать ежегодно
За 13 лет мониторинга в Зангезурских горах зафиксировано более 15 родившихся и выросших детенышей.
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В Азербайджане специалисты отмечают положительную динамику популяции леопардов. В Зангезурском национальном парке имени академика Гасана Алиева новорожденных детенышей этого вида теперь фиксируют ежегодно, тогда как ранее такие случаи регистрировали примерно раз в два года.
Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов НАР, наблюдение за леопардами в национальном парке ведется с помощью фотоловушек на протяжении 13 лет. Камеры позволяют отслеживать животных и фиксировать появление нового потомства.
По данным ведомства, за период мониторинга в Зангезурских горах родились и выросли более 15 детенышей леопарда.
После взросления некоторые животные покидают территорию Азербайджана и расселяются в соседних странах. Один из леопардов, родившихся в Зангезурских горах, достиг Черноморского региона Турции.
Таким образом, многолетний мониторинг позволяет специалистам отслеживать не только размножение леопардов в Азербайджане, но и их дальнейшее расселение за пределами страны.
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