В нацпарке Азербайджана детенышей леопардов стали фиксировать ежегодно

В Азербайджане специалисты отмечают положительную динамику популяции леопардов. В Зангезурском национальном парке имени академика Гасана Алиева новорожденных детенышей этого вида теперь фиксируют ежегодно, тогда как ранее такие случаи регистрировали примерно раз в два года.

Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов НАР, наблюдение за леопардами в национальном парке ведется с помощью фотоловушек на протяжении 13 лет. Камеры позволяют отслеживать животных и фиксировать появление нового потомства.

По данным ведомства, за период мониторинга в Зангезурских горах родились и выросли более 15 детенышей леопарда.

После взросления некоторые животные покидают территорию Азербайджана и расселяются в соседних странах. Один из леопардов, родившихся в Зангезурских горах, достиг Черноморского региона Турции.

Таким образом, многолетний мониторинг позволяет специалистам отслеживать не только размножение леопардов в Азербайджане, но и их дальнейшее расселение за пределами страны.