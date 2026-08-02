В нацпарке «Баянаул» произошел лесной пожар: к тушению привлекли 42 человека

В государственном национальном природном парке «Баянаул» произошло возгорание лесного массива. К ликвидации пожара привлекли 42 человека и несколько единиц спецтехники, передает Министерство экологии и природных ресурсов.

Пожар зарегистрировали 2 августа около 14:10 в 17-м квартале Жасыбайского лесничества.

На первоначальном этапе к тушению привлекли 21 сотрудника национального парка и две пожарные автоцистерны. Позже на место дополнительно направили 18 работников «Баянаула» и пять единиц техники. Также к ликвидации возгорания подключились трое сотрудников ДЧС.

Для усиления группировки к вылету из Павлодара готовится вертолет Ми-8 Министерства экологии и природных ресурсов.

В ведомстве сообщили, что ситуация находится на постоянном контроле. Информация о площади пожара и причинах его возникновения уточняется.