В нацпарке «Иле Алатау» фотоловушка сняла редких индийских дикобразов
Его сохранение имеет особую значимость.
В Государственном национальном природном парке «ИлеАлатау» фотоловушка зафиксировала трех особей индийского дикобраза, занесенного в Красную книгу Казахстана, передает BAQ.KZ.
Редкие животные были сняты в дневное время. По словам специалистов, это свидетельствует об эффективности проводимого мониторинга на территории парка.
Индийский дикобраз — единственный представитель семейства дикобразовых в фауне Казахстана. Он обитает в западной части нацпарка и относится к IV категории Красной книги РК, поэтому его сохранение имеет особую значимость.
Грызуны населяют лиственные леса на высоте 1200–1700 метров. В зимний период они выбирают южные склоны с малоснежным покровом и густой растительностью. Дикобразы роют норы или используют естественные укрытия в каменистых ущельях, ведут преимущественно ночной образ жизни и питаются растениями, корнями, клубнями, плодами и семенами. Размножаются весной и не впадают в спячку, хотя зимой их активность снижается.
По данным специалистов, сейчас на территории парка насчитывается 32 особи индийского дикобраза.
