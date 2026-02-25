В Казахстане выявлены системные нарушения при отборе и реализации научных проектов на сумму 11,5 млрд тенге. Об этом сообщили по итогам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования и науки, проведённого Агентством по делам государственной службы, передает BAQ.KZ

Проверка показала, что из 13,5 тысячи привлечённых экспертов около 75% фактически не участвовали в работе. Зафиксированы случаи формальной экспертизы и корректировки результатов в пользу отдельных соискателей. Нарушения принципов объективности выявлены по 30 научным исследованиям.

По итогам анализа разработано более 100 рекомендаций. В период с июля по декабрь 2025 года совместно с профильными министерствами приняты меры по их реализации. В частности, утверждена новая методика расчёта стоимости услуг экспертов и устранён дисбаланс в оплате труда: ранее иностранным специалистам выплачивали около 400 тыс. тенге, тогда как отечественные эксперты получали в среднем 8,5 тыс. тенге. Введён единый подход к оплате.

Также сформирован реестр недобросовестных экспертов и руководителей проектов, допустивших нарушения научной этики или не обеспечивших заявленные результаты. Включение в список временно ограничивает доступ к участию в конкурсах до подтверждения реальных достижений.

Отдельные риски выявлены и в школьной системе: фиктивный учёт учащихся обнаружен в 2 966 школах. В настоящее время в 99,9% из них внедрены цифровые системы контроля доступа, что исключает финансирование несуществующих учеников.

В Национальный центр государственной научно-технической экспертизы внедрены цифровые решения для автоматизированного учёта публикаций и результатов грантовых проектов, а также шифрование данных для исключения конфликта интересов. Эксперты теперь подбираются автоматически методом случайной выборки с применением элементов искусственного интеллекта.

Отмечается, что реализованные меры направлены на формирование прозрачной системы управления и обеспечение целевого использования более 270 млрд тенге бюджетных средств, предусмотренных на 2026 год.