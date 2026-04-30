В небе над Карагандинской областью пересчитали архаров

Над просторами Карагандинской области на днях можно было заметить авиацию — специалисты поднялись в воздух, чтобы провести учет архаров в их естественной среде обитания, передает BAQ.kz.

В совместной работе территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и РГКП «Охотзоопром» с высоты обследовали участки степей и гор, где живут эти осторожные дикие животные. Такой способ позволяет увидеть картину целиком — без лишнего беспокойства для животных и с более точными результатами.

Благодаря авиаучету удалось обновить данные о численности архаров и понять, как они распределены по территории региона.

Собранная информация будет использована для дальнейшего мониторинга популяции, а также для разработки мер по сохранению и рациональному использованию диких животных.