В небе над Карагандинской областью пересчитали архаров
Такой способ не побеспокоит животных.
Сегодня 2026, 00:41
45Фото: t.me/qazfwc
Над просторами Карагандинской области на днях можно было заметить авиацию — специалисты поднялись в воздух, чтобы провести учет архаров в их естественной среде обитания, передает BAQ.kz.
В совместной работе территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и РГКП «Охотзоопром» с высоты обследовали участки степей и гор, где живут эти осторожные дикие животные. Такой способ позволяет увидеть картину целиком — без лишнего беспокойства для животных и с более точными результатами.
Благодаря авиаучету удалось обновить данные о численности архаров и понять, как они распределены по территории региона.
Собранная информация будет использована для дальнейшего мониторинга популяции, а также для разработки мер по сохранению и рациональному использованию диких животных.
Самое читаемое
- Концерты, ярмарки и спорт: как отметят 1 мая в Астане
- Скончалась общественный деятель и политик Бахыт Туменова
- Из-за ям грыжи на шинах, стоим в пробках: Разбитые дороги съедают бюджет жителей Семея
- Под Актобе нашли обломки беспилотника: момент взрыва попал на видео
- Без школы и без газа: Планы по застройке вокруг ЖК в центре Костаная возмутили горожан