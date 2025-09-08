  • 8 Сентября, 18:18

В нефтегазовых компаниях Казахстана выявили хищения на 250 млн тенге

Нефтяные махинации раскрыты.

Сегодня, 16:56
АВТОР
Сегодня, 16:56
В результате прокурорской проверки в нефтегазовом секторе вскрыты факты серьёзных нарушений и хищений, передает BAQ.KZ.

По данным прокуратуры области, в 2024 году были проведены комплексные проверки на предприятиях отрасли, в том числе в ТОО "Oil Transport Corporation".

В ходе проверки выявлены нарушения при приёмке техники, что стало основанием для начала досудебного расследования. В рамках следственных мероприятий были задержаны трое подозреваемых, включая заместителя генерального директора компании и представителей подрядной организации.

Суд признал всех фигурантов дела виновными. Заместитель гендиректора осуждён за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Он получил 3 года ограничения свободы. Двое представителей подрядной организации приговорены к 2 годам ограничения свободы каждый.

Во время судебного процесса осуждённые добровольно возместили ущерб государству на сумму более 250 миллионов тенге. Приговор вступил в законную силу.

