В нефтегазовых компаниях Казахстана выявили хищения на 250 млн тенге
Нефтяные махинации раскрыты.
В результате прокурорской проверки в нефтегазовом секторе вскрыты факты серьёзных нарушений и хищений, передает BAQ.KZ.
По данным прокуратуры области, в 2024 году были проведены комплексные проверки на предприятиях отрасли, в том числе в ТОО "Oil Transport Corporation".
В ходе проверки выявлены нарушения при приёмке техники, что стало основанием для начала досудебного расследования. В рамках следственных мероприятий были задержаны трое подозреваемых, включая заместителя генерального директора компании и представителей подрядной организации.
Суд признал всех фигурантов дела виновными. Заместитель гендиректора осуждён за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Он получил 3 года ограничения свободы. Двое представителей подрядной организации приговорены к 2 годам ограничения свободы каждый.
Во время судебного процесса осуждённые добровольно возместили ущерб государству на сумму более 250 миллионов тенге. Приговор вступил в законную силу.
