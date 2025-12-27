Сегодня, 00:25

Сегодня, 00:25

Синоптики прогнозируют туман, гололёд и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Актау ожидается гололёд и сильный ветер.

В Акмолинской области ожидается туман и ветер.

В Кокшетау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Карагандинской и Павлодарской областях ожидается туман.

В Шымкенте, Туркестане и Атырауской области ожидается туман, гололёд.

В Уральске, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях ожидаются снег, низовая метель, сильный ветер и туман.