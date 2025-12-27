В некоторых областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Синоптики представили данные на субботу, 27 декабря.
Сегодня, 00:25
Синоптики прогнозируют туман, гололёд и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.
В Актау ожидается гололёд и сильный ветер.
В Акмолинской области ожидается туман и ветер.
В Кокшетау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Карагандинской и Павлодарской областях ожидается туман.
В Шымкенте, Туркестане и Атырауской области ожидается туман, гололёд.
В Уральске, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях ожидаются снег, низовая метель, сильный ветер и туман.
