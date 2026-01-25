  • 25 Января, 07:01

В некоторых областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" представил данные на воскресенье, 25 января.

Фото: Pixabay.com

Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ

В Жезказгане и Атырауской области ожидается туман.

В Таразе и области Абай ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматинской и Жетысуской областях ожидаются туман, ветер, гололедица.

В Алматы, Актау, Конаеве и Мангистауской области ожидаются гололед и туман.

В Караганде, Шымкенте, Туркестане, Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской, Улытауской и Жамбылской областях ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман и ветер с порывами до 23-28 м/с.

