В некоторых областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
"Казгидромет" представил данные на воскресенье, 25 января.
Сегодня, 06:17
117Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Жезказгане и Атырауской области ожидается туман.
В Таразе и области Абай ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Алматинской и Жетысуской областях ожидаются туман, ветер, гололедица.
В Алматы, Актау, Конаеве и Мангистауской области ожидаются гололед и туман.
В Караганде, Шымкенте, Туркестане, Акмолинской, Туркестанской, Карагандинской, Улытауской и Жамбылской областях ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман и ветер с порывами до 23-28 м/с.
