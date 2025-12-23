В некоторых областях страны объявлено штормовое предупреждение
"Казгидромет" представил данные на вторник, 23 декабря.
Сегодня, 06:17
129Фото: Pixabay.com
Туман, гололед и сильный ветер ожидается во вторник в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Актобе ожидается гололед.
В Кокшетау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Актау, Шымкенте, Туркестане, Кызылорде, Жезказгане и Туркестанской области ожидается туман.
В Уральске, Акмолинской, Улытауской и Западно-Казахстанской областях ожидаются дождь, снег, метель, гололед, ветер и туман.
В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской и Жетысуской областях ожидается гололед, сильный ветер и туман.
