  • 23 Декабря, 07:34

В некоторых областях страны объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" представил данные на вторник, 23 декабря.

Фото: Pixabay.com

Туман, гололед и сильный ветер ожидается во вторник в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ

В Актобе ожидается гололед.

В Кокшетау ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Актау, Шымкенте, Туркестане, Кызылорде, Жезказгане и Туркестанской области ожидается туман.

В Уральске, Акмолинской, Улытауской и Западно-Казахстанской областях ожидаются дождь, снег, метель, гололед, ветер и туман.

В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской и Жетысуской областях ожидается гололед, сильный ветер и туман.

