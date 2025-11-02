В немецкой школе прогремели взрывы и начался пожар
Возгорание произошло в корпусе, где расположены кабинеты химии и физики.
Сегодня, 18:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
138Фото: Report
На севере Германии, в городе Гестахт недалеко от Гамбурга, в здании местной школы произошли несколько взрывов, после чего начался масштабный пожар, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на портал t-online.
По данным экстренных служб, возгорание произошло в корпусе, где расположены кабинеты химии и физики. На месте происшествия работают около 140 пожарных, которые пытаются локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние здания.
О причинах инцидента пока ничего не известно, ведётся проверка. Информация о пострадавших уточняется.
Представитель пожарной службы отметил, что пламя быстро распространилось по лабораторным помещениям, где могли храниться химические реактивы, что осложнило тушение.
Самое читаемое
- Автолизинг для казахстанцев: почему новая программа может стать дороже кредита
- Налоговая получит доступ к счетам казахстанцев: чего ждать и есть ли повод для тревоги
- В Астане тренера по боксу отправили под арест за хулиганство в Instagram
- Елена Рыбакина уверенно стартовала на Итоговом турнире WTA, обыграв Аманду Анисимову
- Спасатель из Астаны получил награду за спасение девушки на 14-м этаже