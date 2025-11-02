На севере Германии, в городе Гестахт недалеко от Гамбурга, в здании местной школы произошли несколько взрывов, после чего начался масштабный пожар, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на портал t-online.

По данным экстренных служб, возгорание произошло в корпусе, где расположены кабинеты химии и физики. На месте происшествия работают около 140 пожарных, которые пытаются локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние здания.

О причинах инцидента пока ничего не известно, ведётся проверка. Информация о пострадавших уточняется.

Представитель пожарной службы отметил, что пламя быстро распространилось по лабораторным помещениям, где могли храниться химические реактивы, что осложнило тушение.