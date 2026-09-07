В Непале объявили общенациональный день траура по погибшим при наводнении

В Непале понедельник объявлен общенациональным днём траура по жертвам разрушительного наводнения, произошедшего 26 августа. Число погибших в Непале и Тибете превысило 1300 человек, около 5000 числятся пропавшими без вести. В государственных учреждениях приспущены флаги, семьи погибших проводят траурные обряды. Некоторые родственники людей, которые до сих пор считаются пропавшими, провели символические похороны без тел близких.

В Катманду родственники пропавших собрались у резиденции премьер-министра и нескольких министерств. Они требуют от властей ускорить поиски сотен людей, работавших на гидроэлектростанциях. Часть из них могла быть унесена рекой Бхотекоши, другие, предположительно, оказались под завалами. Сейчас основные усилия сосредоточены на 12 гидроэнергетических объектах.

По данным властей, там пропали около 900 работников, ещё примерно 500 человек могут оставаться заблокированными в туннелях. Поиски продолжаются на земле, с воздуха и внутри туннелей. В субботу спасатели обнаружили на территории одной из электростанций гражданина Китая, а днём ранее там же были спасены двое граждан Непала. К поисковой операции привлечены команды из Индии, Китая, Южной Кореи и США. Они обследуют завалы, повреждённые сооружения и туннели.

Австралийский эксперт по спасательным операциям, президент Международной ассоциации туннелей и подземного пространства Арнольд Дикс назвал происходящее беспрецедентным вызовом. По его словам, одновременно проводится несколько спасательных операций в разных туннелях, каждая из которых связана с собственными рисками и неопределённостью. Представитель армии Непала Раджа Рам Баснет заявил AFP, что спасательные работы продолжаются в том же темпе, что и в первый день.

Наши усилия сосредоточены на поиске и спасении на трёх уровнях — на земле, с воздуха и в туннелях. Мы делаем всё, чтобы никто не оставался в ловушке, — сказал он.

Спасение трёх рабочих из туннелей в выходные вселило надежду на обнаружение других выживших. Дикс ранее был ключевым советником во время операции в Индии, где в 2023 году из обрушившегося туннеля Силкьяра удалось спасти 41 человека после 17 дней ожидания.