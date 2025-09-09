В Непале вспыхнули массовые протесты после решения властей заблокировать несколько десятков социальных сетей. По последним данным, в ходе столкновений с полицией погибли не менее 19 человек, десятки получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

Большая часть жертв 17 человек зафиксирована в Катманду, ещё двое погибли в городе Итахари. Столкновения начались у здания парламента, когда протестующие попытались прорваться на закрытую территорию. Полиция применила слезоточивый газ, водомёты, дубинки и резиновые пули.

По информации India Today, число погибших может достигать 20, а число пострадавших превышает 250 человек. В акции, получившей название "Революция поколения Z", участвовали тысячи студентов и школьников. Как сообщает Al Jazeera, полиция в отдельных случаях открывала огонь боевыми патронами.

Протесты вспыхнули после того, как власти ограничили доступ к 26 социальным платформам, обвинив их в несоблюдении требований по регистрации в министерстве связи и информационных технологий. Несмотря на блокировки, часть пользователей продолжает использовать VPN для обхода ограничений.

На фоне трагических событий министр внутренних дел Рамеш Лекхак 8 сентября объявил об отставке.