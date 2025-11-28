В нескольких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер.
Сегодня, 22:30
70Фото: Pixabay.com
"Казгидромет" представил данные на субботу, 29 ноября, передает BAQ.KZ.
В Жамбылской области ожидается туман и сильный ветер.
В Семее и Усть-Каменогорске ожидается гололед.
В Уральске, Костанайской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман и гололед.
В Атырау, Таразе, Атырауской, Карагандинской и Туркестанской областях ожидается туман.
В Павлодаре, Петропавловске, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ожидается снег, дождь, низовая метель, гололед, сильный ветер и туман.
