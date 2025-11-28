Сегодня, 22:30

Сегодня, 22:30

"Казгидромет" представил данные на субботу, 29 ноября, передает BAQ.KZ.

В Жамбылской области ожидается туман и сильный ветер.

В Семее и Усть-Каменогорске ожидается гололед.

В Уральске, Костанайской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман и гололед.

В Атырау, Таразе, Атырауской, Карагандинской и Туркестанской областях ожидается туман.

В Павлодаре, Петропавловске, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ожидается снег, дождь, низовая метель, гололед, сильный ветер и туман.