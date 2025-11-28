  • 28 Ноября, 23:03

В нескольких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер.

Сегодня, 22:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
70
Фото: Pixabay.com

"Казгидромет" представил данные на субботу, 29 ноября, передает BAQ.KZ

В Жамбылской области ожидается туман и сильный ветер.

В Семее и Усть-Каменогорске ожидается гололед.

В Уральске, Костанайской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман и гололед.

В Атырау, Таразе, Атырауской, Карагандинской и Туркестанской областях ожидается туман.

В Павлодаре, Петропавловске, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ожидается снег, дождь, низовая метель, гололед, сильный ветер и туман.

Самое читаемое

Наверх