В нескольких областях погода резко ухудшается, трассы становятся опасными
Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила о сложных погодных условиях, которые ожидаются 27 ноября на республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ.
Согласно прогнозу, в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в области Абай местами пройдут осадки в виде дождя со снегом и снега.
Синоптики отмечают, что подобные погодные явления могут привести к снижению видимости, образованию гололедицы и ухудшению сцепления колес с дорожным покрытием. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и учитывать возможные изменения дорожной обстановки.
В "КазАвтоЖол" подчеркнули, что безопасность на дорогах зависит как от состояния трасс, так и от внимательности самих участников движения. Для получения актуальной информации о состоянии дорог и ограничениях водители могут круглосуточно обращаться в Колл-центр по номеру 1403.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан проявлять осторожность во время передвижения по республиканским трассам.
