В нескольких провинциях Китая введен четвертый уровень ЧС из-за наводнений

Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами Китая ввел четвертый уровень ЧС для борьбы с наводнениями в провинциях Хубэй и Чунцин.

Как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на МЧС страны, в провинцию Хубэй направлена ​​рабочая группа для оказания помощи по предотвращению наводнений.

Кроме того, штаб провел консультации с соответствующими министерствами и ведомствами для принятия мер по борьбе с наводнениями в связи с новой волной сильных дождей, ожидаемой в период 23-27 мая в ключевых районах.

Согласно последним данным, число погибших в результате проливных дождей в в центральном Китае возросло до семи человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.