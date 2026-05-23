В нескольких провинциях Китая введен четвертый уровень ЧС из-за наводнений
Сегодня 2026, 17:30
Фото: Pixabay.com
Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухами Китая ввел четвертый уровень ЧС для борьбы с наводнениями в провинциях Хубэй и Чунцин.
Как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на МЧС страны, в провинцию Хубэй направлена рабочая группа для оказания помощи по предотвращению наводнений.
Кроме того, штаб провел консультации с соответствующими министерствами и ведомствами для принятия мер по борьбе с наводнениями в связи с новой волной сильных дождей, ожидаемой в период 23-27 мая в ключевых районах.
Согласно последним данным, число погибших в результате проливных дождей в в центральном Китае возросло до семи человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.