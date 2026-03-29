Национальная компания «КазАвтоЖол» представила информацию о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, сообщает BAQ.KZ.

По состоянию на 08:00 29 марта движение для всех видов автотранспорта открыто на следующих участках республиканских автодорог:

Акмолинская область:

автодорога «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ», км 16–200 (город Астана – граница Павлодарской области).

Павлодарская область:

автодорога «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ», км 200–415 (граница Акмолинской области – поселок Атамекен);

автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты», км 1135–1206 (граница Карагандинской области – поселок Шидерты);

автодорога «Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ботакара», км 0–231 (поселок Калкаман – граница Карагандинской области);

автодорога «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ», км 0–152 (город Павлодар – граница РФ);

западный обход города Павлодар (мост через реку Иртыш), км 0–15 (от поселка Кенжеколь до транспортной развязки Аксу);

автодорога «Атамекен – Аксу – Коктобе – Большой Акжар – Курчатов», км 0–25 (от поселка Атамекен до города Аксу).

Карагандинская область:

автодорога «Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ботакара», км 231–324 (граница Павлодарской области – поселок Ботакара);

автодорога «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты», км 1066–1135 (поселок Молодежный – граница Павлодарской области).

Закрытые дороги

Из-за погодных условий движение ограничено на следующих участках:

Костанайская область:

автодорога «Подъезд к селу Мариновка», км 0–9. Ограничение введено для всех видов транспорта в связи с увеличением перелива (длина – 70 м, высота – 20 см), а также закрытием дорог на территории РФ.

Северо-Казахстанская область:

автодорога «Тимирязево – Сарыколь – граница Костанайской области», км 0–30 (участок село Тимирязево – граница Костанайской области).

Павлодарская область:

автодорога «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» (участок от развязки Калкаман до въезда в поселок Калкаман и выезда в сторону Астаны).

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области на Осиновском перевале введено ограничение движения для грузового транспорта с прицепами и полуприцепами из-за сложных горных условий (км 46–66, участок от поворота на село Северный до поворота на город Серебрянск).