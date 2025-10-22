Курьёзный инцидент произошёл в городке Зандам неподалёку от Амстердама, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Полиция задержала мелкого вора, пойманного с поличным в супермаркете, однако уже в участке офицеры заметили нечто странное — у арестованного... не было одной ноги.

Как выяснилось, мужчина носил длинные брюки и во время неудачной попытки побега лишился протеза. Потерянную "часть тела" вскоре нашли — она лежала прямо за полицейской машиной. Правоохранители вернули владельцу искусственную ногу и рассказали о случае в соцсетях.