  • 22 Октября, 06:34

В Нидерландах вор потерял ногу во время побега от полиции

Сегодня, 05:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Bild Сегодня, 05:28
Сегодня, 05:28
128
Фото: Bild

Курьёзный инцидент произошёл в городке Зандам неподалёку от Амстердама, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Полиция задержала мелкого вора, пойманного с поличным в супермаркете, однако уже в участке офицеры заметили нечто странное — у арестованного... не было одной ноги.

Как выяснилось, мужчина носил длинные брюки и во время неудачной попытки побега лишился протеза. Потерянную "часть тела" вскоре нашли — она лежала прямо за полицейской машиной. Правоохранители вернули владельцу искусственную ногу и рассказали о случае в соцсетях.

Задержанный внезапно лишился ноги, но всё уже на месте. Всё снова работает, как должно, — пошутила полиция Зандама в Facebook.

Самое читаемое

Наверх