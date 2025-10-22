В Нидерландах вор потерял ногу во время побега от полиции
Сегодня, 05:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:28Сегодня, 05:28
128Фото: Bild
Курьёзный инцидент произошёл в городке Зандам неподалёку от Амстердама, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Полиция задержала мелкого вора, пойманного с поличным в супермаркете, однако уже в участке офицеры заметили нечто странное — у арестованного... не было одной ноги.
Как выяснилось, мужчина носил длинные брюки и во время неудачной попытки побега лишился протеза. Потерянную "часть тела" вскоре нашли — она лежала прямо за полицейской машиной. Правоохранители вернули владельцу искусственную ногу и рассказали о случае в соцсетях.
Задержанный внезапно лишился ноги, но всё уже на месте. Всё снова работает, как должно, — пошутила полиция Зандама в Facebook.
Самое читаемое
- Какие выплаты получат казахстанцы ко Дню Республики
- 18,2 миллиона тенге задолжали работникам в Жамбылской области
- На Кашагане началось строительство двух заводов по переработке газа
- Как Семей переживает самый масштабный ремонт теплосетей
- Ограбление Лувра: Макрон пообещал вернуть украденные реликвии и наказать виновных