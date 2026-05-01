В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на кронпринцессу
Подготовка покушения началась еще в феврале.
Сегодня 2026, 14:36
Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету Algemeen Dagblad.
По данным прокуратуры, задержанным оказался 33-летний уроженец Гааги. Следствие считает, что подготовка покушения началась в феврале.
При обыске у подозреваемого были обнаружены два топора с вырезанными на них именами принцесс, а также лист бумаги с записями, в которых упоминались дочери монарха и намерение устроить "кровавую бойню".
Первое судебное заседание по данному делу назначено на 4 мая.