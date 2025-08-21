Число погибших в результате вооруженного нападения на мечеть в штате Кацина, Нигерия, возросло до 30 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в районе Мантау, где члены вооруженной банды совершили нападение на мирных жителей, пришедших на утреннюю молитву. По словам депутата от округа Малумфаши, Амины Ибрагима, ситуация в регионе становится критической, поскольку подобные атаки на мечети и другие цели происходят с возрастающей частотой.

"Ситуация стала невыносимой. Из-за этих нападений люди больше не могут жить в своих деревнях", — отметил Ибрагим, добавив, что местные жители находятся в постоянном страхе за свою жизнь. Нападения на мечети и населенные пункты становятся обыденностью для жителей штата Кацина, который в последнее время страдает от действий вооруженных банд.

Депутат призвал парламент и правительство Нигерии предпринять экстренные меры для защиты граждан, в частности, разместить силы безопасности и создать постоянные базы в пострадавших районах. На данный момент власти Нигерии сталкиваются с постоянной угрозой со стороны террористических группировок, таких как "Боко Харам" и ISWAP, а также вооруженных банд, которые занимаются похищениями людей с целью получения выкупа.

Эти группировки атакуют не только деревни и школы, но и путешественников, распространяя насилие на широкие территории севера страны. Несмотря на смертную казнь за похищение людей, данный вид преступлений остается распространенным и вызывает серьезные опасения в обществе.