В нигерийском штате Замфара в результате обрушения шахты погибли 13 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

По словам пресс-секретаря министра твердых полезных ископаемых Нигерии Сегуна Томори, обрушение произошло в шахте, расположенной в деревне Джабака.

По словам Томори, в результате происшествия 13 человек погибли, многие получили ранения.

Он добавил, что министр твердых полезных ископаемых Нигерии Деле Алаке назвал произошедшее как "предотвратимым", так и "печальным" случаем, подчеркнув, что после завершения спасательных работ шахта будет закрыта.