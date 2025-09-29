В Нигерии обрушение шахты унесло жизни 13 человек
13 погибших в результате обрушения золотодобывающей шахты.
Сегодня, 13:30
83Фото: aa.com.tr
В нигерийском штате Замфара в результате обрушения шахты погибли 13 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
По словам пресс-секретаря министра твердых полезных ископаемых Нигерии Сегуна Томори, обрушение произошло в шахте, расположенной в деревне Джабака.
По словам Томори, в результате происшествия 13 человек погибли, многие получили ранения.
Он добавил, что министр твердых полезных ископаемых Нигерии Деле Алаке назвал произошедшее как "предотвратимым", так и "печальным" случаем, подчеркнув, что после завершения спасательных работ шахта будет закрыта.
