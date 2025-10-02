По меньшей мере 26 человек стали жертвами крушения лодки на реке Нигер в нигерийском штате Коги, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.

По предварительным данным, судно перевозило торговцев, которые направлялись из района Ибадзи в штат Эдо на рынок в Илуши. По неизвестным причинам лодка перевернулась посреди реки, и многие пассажиры не смогли спастись.

Трагедия произошла в сезон дождей, когда уровень воды в реках значительно повышается, а течение становится особенно сильным. Такие происшествия в этот период происходят в стране довольно часто.

Лодки остаются одним из основных видов транспорта для жителей сельских районов Нигерии, где дорожная инфраструктура по-прежнему развита слабо.