В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек
Трагедия произошла в сезон дождей.
Вчера, 23:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:34Вчера, 23:34
128Фото: Pixabay.com
По меньшей мере 26 человек стали жертвами крушения лодки на реке Нигер в нигерийском штате Коги, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.
По предварительным данным, судно перевозило торговцев, которые направлялись из района Ибадзи в штат Эдо на рынок в Илуши. По неизвестным причинам лодка перевернулась посреди реки, и многие пассажиры не смогли спастись.
Трагедия произошла в сезон дождей, когда уровень воды в реках значительно повышается, а течение становится особенно сильным. Такие происшествия в этот период происходят в стране довольно часто.
Лодки остаются одним из основных видов транспорта для жителей сельских районов Нигерии, где дорожная инфраструктура по-прежнему развита слабо.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- В Казахстане усиливают соцподдержку пенсионеров