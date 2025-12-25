По меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в мечети в нигерийском городе Майдугури, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Инцидент произошел в среду вечером, сообщил источник в службе безопасности.

По его данным, около 18:00 по местному времени верующие находились на молитве, когда в мечети, расположенной на главном рынке Гамбору, прогремел взрыв. Источник, принимавший участие в спасательных работах, рассказал корреспонденту агентства Синьхуа, что сразу после происшествия район оказался окутан густым дымом.

На данный момент ни полиция, ни военные структуры официальных заявлений по поводу произошедшего не сделали.