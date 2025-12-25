В Нигерии при взрыве в мечети погибли 7 человек
Сегодня, 09:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:58Сегодня, 09:58
73Фото: АР
По меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в мечети в нигерийском городе Майдугури, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Инцидент произошел в среду вечером, сообщил источник в службе безопасности.
По его данным, около 18:00 по местному времени верующие находились на молитве, когда в мечети, расположенной на главном рынке Гамбору, прогремел взрыв. Источник, принимавший участие в спасательных работах, рассказал корреспонденту агентства Синьхуа, что сразу после происшествия район оказался окутан густым дымом.
На данный момент ни полиция, ни военные структуры официальных заявлений по поводу произошедшего не сделали.
Самое читаемое
- Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить проект Smart City
- В Павлодарской области открылся зимний туристский сезон
- Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
- В Мангистау подростки изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбление
- В Москве взорвали двоих полицейских