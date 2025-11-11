На северо-востоке Нигерии вспыхнули ожесточённые бои между членами террористических организаций "Боко Харам" и ISWAP, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По данным национальных СМИ, в результате столкновений, произошедших в районе Догон Чику в бассейне озера Чад, погибли не менее 200 боевиков, десятки получили ранения.

По информации источников, противостояние началось с внутреннего конфликта между группировками за контроль над территорией и ресурсами в регионе. Стычки продолжались несколько часов и отличались особой жестокостью. На месте столкновений позже были обнаружены тела сотен боевиков, а также уничтоженные лагеря и техника.

"Боко Харам" действует в Нигерии с начала 2000-х годов, а с 2009-го ведёт активные боевые действия, сопровождающиеся террором среди мирного населения. За годы противостояния жертвами экстремистов стали десятки тысяч человек. В 2016 году от организации откололась более радикальная группа — ISWAP (Исламское государство в Западной Африке), и с тех пор между ними периодически происходят кровопролитные столкновения.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой. По данным местных властей, военные усиливают контроль в районе озера Чад, чтобы предотвратить распространение конфликта и обезопасить мирные населённые пункты. Эксперты отмечают, что масштабные потери могут временно ослабить обе группировки, однако угроза терроризма в Нигерии и соседних странах по-прежнему остаётся высокой.