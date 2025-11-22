  • 22 Ноября, 15:08

В Нигерии вооружённые люди похитили более 200 учеников и учителей католической школы

Ведутся активные меры по поиску и безопасному возвращению похищенных домой.

Сегодня, 13:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Associated Press Сегодня, 13:38
Сегодня, 13:38
147
Фото: Associated Press

В западной части Нигерии вооружённые люди совершили нападение на католическую школу Святой Марии в общине Папири местного правительства Агвара, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Преступники похитили 215 учеников и 12 педагогов. Представитель государственного отделения Христианской ассоциации Нигерии (CAN) Даниэль Атори заявил, что ведутся активные меры по поиску и безопасному возвращению похищенных домой.

Местные власти и службы безопасности проводят операцию по установлению местонахождения заложников и задержанию нападавших.

Самое читаемое

Наверх