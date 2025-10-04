В западной части французского города Ницца, в районе Мулен, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и ещё пятеро получили ранения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным властей, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое получили лёгкие ранения. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные силы правопорядка для усиления безопасности.

Как отмечают СМИ, стрельбу открыл мужчина, вышедший из автомобиля, где он находился на пассажирском месте. По предварительной версии, инцидент может быть связан с разборками между наркоторговцами.