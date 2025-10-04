В Ницце произошла стрельба: двое погибших и пятеро раненых
На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.
Сегодня, 19:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:35Сегодня, 19:35
80Фото: Report
В западной части французского города Ницца, в районе Мулен, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и ещё пятеро получили ранения, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным властей, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое получили лёгкие ранения. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.
Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо распорядился направить в район дополнительные силы правопорядка для усиления безопасности.
Как отмечают СМИ, стрельбу открыл мужчина, вышедший из автомобиля, где он находился на пассажирском месте. По предварительной версии, инцидент может быть связан с разборками между наркоторговцами.
Самое читаемое
- Казахстан тонет в некачественном бензине: эксперт рассказал, кто разбавляет топливо
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- В Астане изменены маршруты более 10 автобусов
- Новый оздоровительный комплекс появится в Актюбинской области
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов