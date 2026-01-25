  • 25 Января, 05:28

В Нижнем Тагиле мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой из-за пиццы

Соседи сообщили в полицию о звуках выстрелов.

Сегодня, 05:21
Фото: Pixabay.com

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу после бытового конфликта с супругой. Предварительно, поводом для ссоры стали потраченные на пиццу деньги, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Инцидент произошел в ночь на 22 января. Жители дома сообщили в полицию о звуках выстрелов. Прибывшие на место правоохранители установили личность стрелявшего — им оказался машинист, ранее судимый за незаконный оборот оружия и нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Оружие было обнаружено и изъято в квартире его тещи. По данным полиции, речь идет о шумовом пистолете под названием "Бульдог".

Сам задержанный пояснил, что действовал на эмоциях и таким образом "выпустил пар". Обстоятельства происшествия уточняются.

