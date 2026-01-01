В новогоднюю ночь спасатели МЧС совершили 210 выездов
В новогоднюю ночь подразделения МЧС Казахстана работали в усиленном режиме, передаёт BAQ.KZ.
За прошедшие сутки 31 декабря силами экстренных служб было совершено 210 выездов. Из них 91 — на пожары и случаи горения, ещё 119 — на поисковые, аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
В ходе проведённых операций спасатели спасли и эвакуировали 241 человека, включая 30 детей.
В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности, особенно в праздничные дни, а также следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погодных условий и сообщениями о закрытии автомобильных дорог.
Жителям сельской местности при ухудшении метеообстановки рекомендовано воздержаться от дальних поездок и пеших передвижений на большие расстояния.
