В новогоднюю ночь подразделения МЧС Казахстана работали в усиленном режиме, передаёт BAQ.KZ.

За прошедшие сутки 31 декабря силами экстренных служб было совершено 210 выездов. Из них 91 — на пожары и случаи горения, ещё 119 — на поисковые, аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

В ходе проведённых операций спасатели спасли и эвакуировали 241 человека, включая 30 детей.

В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдать меры пожарной безопасности, особенно в праздничные дни, а также следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погодных условий и сообщениями о закрытии автомобильных дорог.

Жителям сельской местности при ухудшении метеообстановки рекомендовано воздержаться от дальних поездок и пеших передвижений на большие расстояния.