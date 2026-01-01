В Амстердаме в новогоднюю ночь произошёл крупный пожар в церкви Вонделкерк, расположенной недалеко от исторического центра города, передает BAQ.KZ со ссылкой на NL Times.

По данным издания, возгорание началось вскоре после полуночи. Огонь быстро распространился по зданию, имеющему почти 150-летнюю историю. В результате пожара обрушилась башня церкви.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что основной приоритет властей — безопасность жителей близлежащих домов. В связи с угрозой распространения огня и разлета тлеющих углей была проведена эвакуация жителей окрестных зданий.

По информации экстренных служб, из-за сильного пожара сохранялась опасность для центральной части города. Данные о пострадавших на данный момент не поступали.