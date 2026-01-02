В Германии сразу 21 человек выиграл не менее одного миллиона евро в специальных новогодних лотерейных розыгрышах, которые прошли в конце 2025 — начале 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету Bild.

Многие государственные лотерейные компании организовали отдельные тиражи в канун Нового года, при этом шансы на крупный выигрыш были значительно выше обычных. По состоянию на начало января известно как минимум о 21 победителе, получившем миллион евро.

Наибольшее число миллионеров зафиксировано в федеральной земле Баден-Вюртемберг — там сразу 12 участников выиграли по миллиону евро. Представитель компании Lotto Baden-Württemberg Виктория Кеспер отметила, что это стало рекордом по количеству победителей-миллионеров за один день за всю историю лотереи в регионе.

Кроме того, по итогам 2025 года в Баден-Вюртемберге 43 человека стали миллионерами благодаря лотерее, что также является рекордным показателем для компании.

Уточняется, что лотерейные розыгрыши проводились разными компаниями в отдельных федеральных землях Германии. В новогоднюю ночь 31 декабря миллион евро выиграли 20 человек, еще один победитель был определён 1 января.