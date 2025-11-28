Президент Казахстана заявил, что в будущем однопалатном Парламенте полностью отменят президентскую квоту, а все депутаты будут избираться в едином порядке. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил, выступая на совещании, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства напомнил, что инициатива по переходу к однопалатному парламенту была озвучена в его Послании и является продолжением политических реформ последних лет.

"В Послании мною выдвинута инициатива о создании однопалатного Парламента. Можно сказать, что это логичное продолжение предыдущих политических преобразований. Тем самым мы укрепляем принцип “Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство”, сохраняя президентскую форму правления", - отметил Токаев.

По его словам, предложение активно обсуждается в обществе, где звучат различные идеи о возможной структуре представительного органа, включая пропорциональное распределение мандатов в зависимости от численности населения.

"Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов", - сказал Президент.

Однако Токаев подчеркнул, что реформа не должна сводиться к механическому объединению двух палат или увеличению числа депутатов.

"Парламентская реформа – это не просто механическое объединение двух палат. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу Парламента", - заявил он.

Глава государства особо подчеркнул ключевое изменение — полную отмену президентской квоты.

"В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты – все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы", - сказал Токаев.

Он также поручил обеспечить широкое разъяснение предстоящих изменений.