В проект нового Строительного кодекса впервые включена отдельная глава о сейсмобезопасности. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, отметив, что документ разрабатывается с учётом последних землетрясений в Алматинской, Жетысу и Восточно-Казахстанской областях, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Республика Казахстан относится к числу стран с высоким уровнем сейсмической опасности. Более 4 % территории находится в зонах возможных разрушительных землетрясений. Особую уязвимость в этом отношении представляют город Алматы и Алматинская область, а также Жамбылская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области, где сосредоточено значительное количество населения и объектов инфраструктуры", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

В связи с этим, в проекте Строительного кодекса предусмотрено введение отдельной главы, посвященной вопросам сейсмической безопасности. Предлагаемые нормы направлены на реализацию комплексного подхода, включающего:

применение сейсмоизолирующих систем при проектировании новых объектов;

заблаговременную оценку сейсмической опасности и сейсмического риска на всех этапах жизненного цикла объектов;

выбор площадок под застройку с учетом сейсмических факторов и микрозонирования;

проведение обязательных испытаний конструктивных систем на сейсмостойкость;

паспортизацию существующего жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;

установку инженерно-сейсмометрических станций на строительных объектах I уровня ответственности для мониторинга динамических характеристик зданий.

Оценка сейсмического риска в соответствии с предлагаемыми подходами будет включать в себя следующие элементы:

расчет вероятности социально-экономического ущерба, исходя из сейсмической опасности региона и уязвимости объектов;

научный прогноз возможных жертв и материальных потерь от разрушительных землетрясений — как инструмент превентивного управления;

разработка карт сейсмического риска, которые станут основой для территориального планирования и программ по снижению последствий ЧС;

проведение обследований зданий с оценкой их текущего технического состояния и способности противостоять сейсмическим воздействиям;

расчет интенсивности и вероятности сейсмических колебаний в конкретных зонах застройки;

паспортизация зданий в сейсмоопасных регионах с фиксацией конструктивных параметров и степени сейсмостойкости.

Особую роль при этом играет сейсмическое микрозонирование, карты которого должны использоваться на этапе градостроительного планирования, обеспечивая точную пространственную привязку.