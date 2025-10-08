В новом Строительном кодексе появится глава о сейсмобезопасности
В проект нового Строительного кодекса впервые включена отдельная глава о сейсмобезопасности. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, отметив, что документ разрабатывается с учётом последних землетрясений в Алматинской, Жетысу и Восточно-Казахстанской областях, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Республика Казахстан относится к числу стран с высоким уровнем сейсмической опасности. Более 4 % территории находится в зонах возможных разрушительных землетрясений. Особую уязвимость в этом отношении представляют город Алматы и Алматинская область, а также Жамбылская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области, где сосредоточено значительное количество населения и объектов инфраструктуры", – сказал Ерсайын Нагаспаев.
В связи с этим, в проекте Строительного кодекса предусмотрено введение отдельной главы, посвященной вопросам сейсмической безопасности. Предлагаемые нормы направлены на реализацию комплексного подхода, включающего:
- применение сейсмоизолирующих систем при проектировании новых объектов;
- заблаговременную оценку сейсмической опасности и сейсмического риска на всех этапах жизненного цикла объектов;
- выбор площадок под застройку с учетом сейсмических факторов и микрозонирования;
- проведение обязательных испытаний конструктивных систем на сейсмостойкость;
- паспортизацию существующего жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах;
- установку инженерно-сейсмометрических станций на строительных объектах I уровня ответственности для мониторинга динамических характеристик зданий.
Оценка сейсмического риска в соответствии с предлагаемыми подходами будет включать в себя следующие элементы:
- расчет вероятности социально-экономического ущерба, исходя из сейсмической опасности региона и уязвимости объектов;
- научный прогноз возможных жертв и материальных потерь от разрушительных землетрясений — как инструмент превентивного управления;
- разработка карт сейсмического риска, которые станут основой для территориального планирования и программ по снижению последствий ЧС;
- проведение обследований зданий с оценкой их текущего технического состояния и способности противостоять сейсмическим воздействиям;
- расчет интенсивности и вероятности сейсмических колебаний в конкретных зонах застройки;
паспортизация зданий в сейсмоопасных регионах с фиксацией конструктивных параметров и степени сейсмостойкости.
Особую роль при этом играет сейсмическое микрозонирование, карты которого должны использоваться на этапе градостроительного планирования, обеспечивая точную пространственную привязку.
