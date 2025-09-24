Днём 24 сентября в результате массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на центр Новороссийска был повреждён городской офис АО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р", передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.

Удар пришёлся не только по жилым домам и гостинице, но и затронул административное здание, где расположен офис нефтетранспортной компании. В момент атаки внутри находились сотрудники, и, как уточняется, два работника КТК получили ранения различной степени тяжести. Они были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение.

В связи с инцидентом работа офиса временно приостановлена, а весь персонал был оперативно эвакуирован. Компания проводит внутреннюю оценку ущерба и координирует действия с экстренными службами.

По предварительным данным, в здании есть серьёзно пострадавшие, не связанные с деятельностью компании.