В Новосибирске двое детей провалились под лёд, один из них погиб
Ведутся поиски второго ребёнка.
Сегодня, 06:38
Фото: МЧС России
В Новосибирске на реке Иня двое детей провалились под лёд в районе Заречной улицы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
По информации ведомства, 12-летнего мальчика удалось спасти благодаря помощи случайного прохожего и других очевидцев. Они использовали трос, чтобы вытащить ребёнка на берег.
"Ещё один мальчик 10 лет, к сожалению, ушёл под лёд. Сейчас его ищут спасатели", — отметили в МЧС.
На месте происшествия работают спасательные службы, ведутся поиски второго ребёнка. Причины инцидента уточняются.
