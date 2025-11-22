В Новосибирске на реке Иня двое детей провалились под лёд в районе Заречной улицы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По информации ведомства, 12-летнего мальчика удалось спасти благодаря помощи случайного прохожего и других очевидцев. Они использовали трос, чтобы вытащить ребёнка на берег.

"Ещё один мальчик 10 лет, к сожалению, ушёл под лёд. Сейчас его ищут спасатели", — отметили в МЧС.

На месте происшествия работают спасательные службы, ведутся поиски второго ребёнка. Причины инцидента уточняются.