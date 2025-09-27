В Новосибирске сотрудники полиции задержали четырех местных жителей, подозреваемых в хулиганстве после инцидента со стрельбой в одном из городских отелей. передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным регионального ГУ МВД, задержанные — мужчины в возрасте от 21 до 38 лет, трое из них ранее уже имели проблемы с законом. Их личности установили и задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с городским управлением МВД.

Инцидент произошел 25 сентября в центре Новосибирска. Между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт, в разгар которого один из участников произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.