В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех мужчин
Задержанные — мужчины в возрасте от 21 до 38 лет.
В Новосибирске сотрудники полиции задержали четырех местных жителей, подозреваемых в хулиганстве после инцидента со стрельбой в одном из городских отелей. передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
По данным регионального ГУ МВД, задержанные — мужчины в возрасте от 21 до 38 лет, трое из них ранее уже имели проблемы с законом. Их личности установили и задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с городским управлением МВД.
Инцидент произошел 25 сентября в центре Новосибирска. Между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт, в разгар которого один из участников произвел несколько выстрелов из травматического оружия.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
