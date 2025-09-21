В Новосибирской области обрушилась часть школьного здания, прокуратура опубликовала видео
Перед началом учебного года оно официально признано пригодным для эксплуатации.
В городе Татарск Новосибирской области частично обрушилось здание средней школы №5. Кадры последствий происшествия опубликовала прокуратура региона в своём Telegram-канале, передаёт BAQ.KZ.
На видео видно, что часть крыши школьного строения рухнула. На месте происшествия работают специализированные службы. К счастью, в момент обрушения внутри никого не было, пострадавших не зафиксировано.
Как сообщили в правительстве области, все 210 учеников будут временно переведены в школу №9, где учебный процесс возобновится уже 22 сентября.
Здание школы №5 было построено в 1937 году. Перед началом учебного года оно официально признано пригодным для эксплуатации. В связи с инцидентом Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ближайшее время будет проведена судебная строительная экспертиза, которая определит степень износа конструкций и установит причины обрушения.
