Об этом заявил Государственный советник Ерлан Карин на очередном заседании Конституционного совета, прошедшем в столице, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, новая редакция Конституции вызвала большой интерес со стороны граждан. Так, всего за одну неделю от жителей страны и общественных деятелей поступило более 4 тысяч предложений и комментариев.

"Во-первых, Конституция каждой страны формируется в соответствии с ее собственной идентичностью. История, культура, язык и политическая система государств кардинально отличаются друг от друга. Поэтому нормы, которые работают в Германии, Франции, Японии или США, не всегда подходят Казахстану. Эти страны ведь тоже не копируют Конституции друг у друга. Даже государства с похожей культурой, экономикой и политической системой не заимствуют Конституции напрямую. Тогда почему Казахстан с его собственной культурой, традициями и системой ценностей должен это делать?" — отметил Ерлан Карин.

Он также подчеркнул, что в Конституциях других стран существуют нормы, которые являются чуждыми и даже противоречащими казахстанским культурным и ценностным ориентирам.

"Мы не можем их принимать. Напротив, в новой Конституции мы сознательно ставим заслон всему, что противоречит нашей культуре и ценностям. В документе закреплены такие нормы, как светскость государства, институт брака. Конституция — это не просто текст, это совокупность мировоззрения общества и его моральных установок", — пояснил Государственный советник.

По его словам, нормы Конституций других стран не всегда совпадают с нашими по смыслу и содержанию.

"Мы сами определяем свою судьбу и свое будущее. На вопросы “кто мы?” и “куда мы идем?” отвечаем не под диктовку извне, а самостоятельно. Это прямо отражено в новой преамбуле. Ранее я говорил, что Конституцию 1995 года разрабатывал Экспертный совет из 12 человек, из которых девять были гражданами страны, а остальные — иностранными специалистами. Возможно, они хорошо знали международные правовые нормы, но насколько глубоко понимали историю, культуру и самобытность нашей страны — сказать сложно. А при разработке столь важного документа именно эти факторы играют ключевую роль", — отметил Ерлан Карин.

По его мнению, сегодня страна переживает важный исторический момент, когда самостоятельно определяет свое будущее.