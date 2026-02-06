В проекте новой Конституции нормы, направленные на защиту семьи и прав ребёнка, не только сохранены, но и существенно усилены. Эти вопросы подробно обсуждались на заседании экспертного клуба SARAP на тему "Семья в период перемен: конституционный ответ на социальную трансформацию", передает BAQ.KZ.

Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Айгуль Забирова отметила, что в действующей Конституции ценностные ориентиры, вопросы семьи и уважения к родителям уже отражены в определённой степени. Однако введение новой нормы, по её словам, является объективной необходимостью для современного общества.

– Почему? Моё личное экспертное мнение таково: в последние годы наблюдается рост религиозных браков, ослабление культуры ответственного родительства, снижение близости внутри семьи, а также ослабление связи между поколениями на фоне урбанизации и трансформации системы ценностей. В этом контексте предлагаемая норма в первую очередь направлена на защиту женщин и детей, – подчеркнула эксперт.

Айгуль Забирова также остановилась на нормах, касающихся семьи, включённых в проект новой Конституции.

Первая норма чётко закрепляет, что брак является добровольным союзом. Этот принцип, по её словам, должен постоянно разъясняться и проговариваться в обществе. Четвёртая, заключительная норма касается обязанности заботы о пожилых родителях. Она отражает значительные изменения в обществе: сегодняшнее общество отличается от того, каким оно было десять лет назад, и вместе с этим меняются семейные связи и сам институт семьи.

Главный научный сотрудник КИСИ также отметила, что неправильно категорично утверждать, будто сегодня "семья и брак находятся в кризисе".