Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек заявил, что стремительное развитие технологий в мире усиливает различные формы неравенства — региональное, экономическое и технологическое. Об этом он сказал в ходе экспертного обсуждения проекта новой Конституции, передает BAQ.kz.
По словам министра, современный технологический скачок создает новые вызовы для государств, усиливая разрыв между странами, регионами и уровнями развития экономики.
«Технологический прорыв усилил неравенство и дисбаланс - региональный, географический, технологический и экономический», - отметил он.
При этом Нурбек подчеркнул, что именно поэтому особое значение имеет закрепление в новой Конституции приоритетов развития науки, образования и человеческого капитала.
«Для меня большая радость, что вопросы инноваций, человеческого капитала, образования и науки становятся одним из главных смыслов новой Конституции, её стратегическим приоритетом и базовыми ценностями», - сказал министр.
По его словам, в условиях глобальной технологической конкуренции развитие знаний и инноваций становится не просто направлением государственной политики, а фактором долгосрочной устойчивости и развития страны.