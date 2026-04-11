В Новой Зеландии объявлена эвакуация из-за циклона Vaianu
Тысячи человек получили предписание покинуть свои дома.
В Новой Зеландии началась срочная эвакуация жителей из-за приближения циклона Vaianu, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По информации, на Северном острове страны тысячи человек получили предписание покинуть свои дома в связи с угрозой наводнений, оползней и сильного штормового воздействия.
По данным национальной метеослужбы, циклон, сопровождающийся проливными дождями и порывами ветра до 130 км/ч, ожидается в воскресенье. Затем он сместится к западу от удаленных островов Чатем.
В ряде регионов уже объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти распорядились об эвакуации в отдельных районах города Уакатане, расположенного примерно в 430 км к северу от столицы страны Веллингтона.
В муниципалитете Уакатане призвали жителей быть готовыми покинуть дома как минимум на два дня. По оценкам местных властей, в прибрежных зонах возможны оползни, штормовые нагоны, волны высотой до 13 метров и подтопления.
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон ранее предупредил, что циклон может нанести серьезный ущерб, и призвал население заранее подготовиться, в том числе расчистить стоки, проверить состояние соседей и быть готовыми к перебоям с электроснабжением.
Приближение Vaianu вызывает в стране тревожные ассоциации с циклоном Gabrielle, обрушившимся на Новую Зеландию в 2023 году. Тогда погибли 11 человек, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.
