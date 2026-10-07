В новых ЖК Казахстана предлагают предусмотреть отдельные пространства для пожилых

В новых жилых комплексах Казахстана предлагают предусматривать отдельные помещения, где пожилые жители смогут отдыхать, общаться и проводить время. На такое пространство предлагают выделять по 0,8 квадратного метра на каждую квартиру в доме.

С инициативой на заседании Курултая выступил депутат фракции Общенациональной социал-демократической партии Арман Акылбай. Депутатский запрос он направил Премьер-министру Олжасу Бектенову.

По словам депутата, при проектировании многоквартирных домов сегодня предусматриваются детские и спортивные площадки, общественные пространства, но отдельного места для пожилых людей в нормативах нет.

«При проектировании многоквартирных жилых комплексов необходимо предусматривать комфортное пространство для представителей старшего поколения, где они смогут отдыхать, общаться друг с другом и активно участвовать в общественной жизни», - заявил Акылбай.

Он предложил установить норматив в размере 0,8 квадратного метра такого пространства на каждую квартиру.

При этом помещение, по задумке депутата, нельзя будет превратить в коммерческий объект, продать или впоследствии приспособить под другие цели. Его первоначальный общественный статус должен сохраняться.

В будущем такие помещения предлагают сделать пригодными и для приема жителей специалистами медицинских и социальных служб.

Пожилым приходится ходить по разным учреждениям

Вторая часть депутатского запроса касается ухода за пожилыми людьми.

Акылбай обратил внимание, что в Казахстане уже существуют гериатрическая помощь, медицинская реабилитация, социальное обслуживание на дому и механизмы оценки состояния пожилого человека. Но, по его словам, эти услуги пока не работают как единая система.

«Пожилому человеку приходится отдельно обращаться в поликлинику за медицинской помощью, отдельно в социальную службу, а для получения реабилитации снова заполнять документы и идти уже в другое учреждение», - сказал депутат.

По его мнению, после того как потребность человека в длительном уходе определена, должна существовать понятная система, которая сразу показывает, какую помощь он может получить дальше.

Для каждого пожилого хотят создать цифровой профиль

Для этого ОСДП предлагает создать единый цифровой профиль человека, нуждающегося в длительном уходе. Основой для него может стать уже действующая Цифровая карта семьи.

В таком профиле предлагается собирать информацию обо всех видах помощи, которые нужны конкретному человеку.

По словам Акылбая, это позволит не только быстрее организовывать уход, но и заранее понимать, сколько специалистов, социальных услуг и бюджетных средств потребуется каждому региону.

«Мы считаем, что человек, становясь старше, не должен оставаться вне поля зрения государства и общества. Каждый пожилой человек остается полноценным гражданином своей страны. Создавать для него необходимые условия является обязанностью государства», - заявил депутат.

Фракция предлагает Правительству разработать межведомственный проект единой системы длительного ухода, включить в него цифровой профиль и изменить нормы проектирования многоквартирных жилых комплексов.