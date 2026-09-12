В Нью-Дели проходит XVIII саммит БРИКС
В саммите принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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Сегодня в Нью-Дели начался XVIII саммит БРИКС. Важное международное мероприятие проходит 12–13 сентября в комплексе Bharat Mandapam, сообщает BAQ.KZ.
В этом году председательство в БРИКС осуществляет Индия. В саммите участвуют главы государств — членов и партнеров БРИКС, а также представители приглашенных стран.
Председательство Индии в БРИКС в 2026 году проходит под девизом «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности». Концепция ориентирована на развитие сотрудничества, основанного на принципе «Человечество превыше всего».
В ходе саммита главы государств обсудят дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках БРИКС, общие приоритеты, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
В XVIII саммите БРИКС принимает участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Президент выступит на пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС+», посвященном теме «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и стабильности».
В рамках визита запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также встречи с рядом глав государств и правительств.
В рамках председательства Индии в этом году более чем в 25 городах страны состоялось свыше 350 встреч и мероприятий высокого уровня. В ходе них рассматривались вопросы развития стратегического партнерства БРИКС по трем основным направлениям: политике и безопасности, экономике и финансам, а также культурно-гуманитарному сотрудничеству и укреплению связей между народами.
Отметим, что Индия является одной из стран — основателей БРИКС. Ранее страна председательствовала в организации в 2012, 2016 и 2021 годах. С 1 января 2026 года Индия в четвертый раз приняла председательство в БРИКС.
В этом году исполняется 20 лет со дня создания БРИКС. В связи с этим XVIII саммит в Нью-Дели станет одним из значимых этапов в развитии организации.
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