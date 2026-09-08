В Нью-Дели рухнуло общежитие: погибли семь человек

В Нью-Дели продолжается разбор завалов после обрушения пятиэтажного здания, где располагалось мужское общежитие. Число погибших достигло семи человек. Здание рухнуло в воскресенье в районе Сатья Никетан, известном большим количеством частных студенческих общежитий. На месте работают полиция, пожарные и спасатели, привлечены спецтехника и служебные собаки. По словам главного министра Дели Рекхи Гупты, из-под обломков удалось достать как минимум 12 человек.

Около 80% завалов уже разобрано, однако поиски продолжаются. Местные жители рассказали, что зданию было не менее 55 лет. В последние месяцы там проводился ремонт, а в августе общежитие вновь заселили, хотя работы ещё не были завершены. По предварительной версии, причиной обрушения могли стать скопившаяся в подвале вода и ремонтные работы по укреплению фундамента. После происшествия полиция задержала владельца здания.

Кроме того, от работы отстранили не менее пяти муниципальных служащих, отвечавших за контроль безопасности строений в районе. Власти Дели намерены ввести обязательные регулярные проверки несущих конструкций и сертификаты безопасности для зданий, где находятся люди, включая общежития, школы и дома престарелых. Обрушения старых зданий в Индии нередко происходят в сезон муссонов с июня по сентябрь, когда продолжительные ливни размывают грунт и ослабляют конструкции.