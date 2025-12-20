В американском штате Нью-Джерси произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого пострадали 17 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на иностранные СМИ.

Как сообщили представители транспортной компании New Jersey Transit, инцидент произошёл вечером в пятницу на линии Монклер—Бунтон в городе Монклер, к западу от станции Бэй-стрит. Два поезда столкнулись при неустановленных обстоятельствах.

По имеющейся информации, все пострадавшие получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время полиция транспортной компании Нью-Джерси проводит расследование для установления причин аварии. Движение поездов на линии Монклер—Бунтон временно приостановлено в обоих направлениях на участке между станциями Монклер-Хайтс и Бэй-стрит.