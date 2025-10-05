В субботу утром на крыше поезда нью-йоркского метрополитена были найдены тела двух девушек, погибших при попытке так называемого "серфинга на метро" — опасного развлечения, заключающегося в поездке снаружи вагонов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщили в полиции Нью-Йорка, трагедия произошла на поезде, следовавшем в сторону Бруклина. Возраст погибших не уточняется.

Президент транспортного управления Нью-Йорка Деметриус Криклоу назвал случившееся "ужасающей трагедией" и вновь предупредил о смертельной опасности подобных действий.

"Сердце разрывается от того, что две молодые жизни оборвались лишь потому, что они сочли поездку снаружи поезда приемлемой игрой. Родители, учителя и друзья должны ясно объяснить: катание на крыше вагона — это не “серфинг”, а самоубийство", — заявил Криклоу.

Он добавил, что соболезнует семьям погибших, а также сотрудникам метрополитена, которые первыми обнаружили тела и пережили сильный шок.

Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани также выразил соболезнования и отметил, что этот инцидент "стал жестоким напоминанием о смертельной опасности так называемого серфинга на метро".