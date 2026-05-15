В Нью-Йорке экстремист получил 15 лет за чудовищный план нападений на детей
Его считают лидером неонацистской сети из Восточной Европы.
Федеральный суд в Бруклине приговорил 22-летнего Михаила Чхиквишвили к 15 годам лишения свободы, передает BAQ.kz.
По данным BILD, его считают лидером неонацистской сети из Восточной Европы.
По данным следствия, он планировал нападения на евреев и представителей других этнических меньшинств в США. Один из его планов – отравить детей возле еврейских школ в Нью-Йорке. Также обсуждалась схема, где злоумышленник должен был переодеться в Санта-Клауса и раздавать детям отравленные сладости.
Чхиквишвили использовал мессенджеры, чтобы искать людей для совершения преступлений и продвигать идеи радикальной группы Maniacs Murder Cult. В ходе расследования он также вышел на агента ФБР под прикрытием и предложил ему организовать массовое убийство.
Позже он признал вину в распространении инструкций по изготовлению взрывных устройств и яда рицина. В письме судье он заявил, что сожалеет о своих действиях и признаёт, что распространял ненависть и насилие.
Защита просила назначить более мягкое наказание – около пяти лет тюрьмы, ссылаясь на психическое состояние обвиняемого и влияние экстремистского контента в интернете.
Суд назначил 15 лет заключения.
