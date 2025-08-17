В Нью-Йорке произошла массовая стрельба в ресторане: погибли три человека
Личности стрелявших устанавливаются.
Сегодня, 20:44
223Фото: Report
В нью-йоркском районе Бруклин произошла массовая стрельба, в результате которой три человека погибли и еще восемь получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщает New York Post, огонь был открыт ранним утром воскресенья внутри ресторана Taste of the City Lounge на Фрэнклин-авеню в районе Краун-Хайтс. Инцидент произошел около 3:30 по местному времени, уточнила глава полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.
По данным журналистов, в инциденте не выжили трое мужчин в возрасте 27 и 35 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницы, однако их состояние пока не разглашается.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения и устанавливают личность стрелявших.
